《經濟通通訊社２１日專訊》標普全球評級今日發表報告指出，國有開發商的興起將帶來中
國房地產行業的轉型。伴隨著民營開發商的衰落，中國房地產市場的規模大為縮小。房地產開發
的金融創新將會減少，企業在境外債券市場的參與度將大大下降。
標普全球評級信用分析師曾錫恩表示，民營開發商曾是亞洲新債發行市場高度活躍的一部分
。它們以驚人的速度擴張，以債務為依托採用高周轉模式快進快出。如今時移世易，房地產市場
已大幅收縮，一批穩扎穩打的國有開發商成為新的主角。同時，市場也將變得更為穩定。作為新
的市場主導力量，國有開發商的杠杆運用力度將少於民營企業，其行事風格也不太可能刺激房價
泡沫產生。
＊中國房地產危機在３－６個月迎拐點＊
在過去，中國開發商約佔亞洲地區投機級美元債發行量的４０％左右，佔大中華區投機級美
元債發行量的７０％以上。而今中國開發商的佔比已經微不足道。２０２１年中國民營企業發行
境外債券３７０億美元，幾乎全為投機級。２０２２年上半年不含債券置換，其發行量已經下降
到２０億美元。
在保交樓的大前提下，政府正在採取更大力度的措施來挽回市場信心。僅１１月份公布的多
輪措施，應該就能為房地產行業注入１萬億元的流動性。這些政策意義重大，可能會使中國的房
地產危機在未來３到６個月迎來拐點，同時也將築牢國有開發商新取得的市場主導地位。
標普全球評級信用分析師盧文正表示，中國政府近期措施將以國有開發商為主要對像，因為
它們財務最穩健。同時也會兼顧少數幾家能夠生存的民營開發商。很多不夠穩健的開發商（主要
是民企）將需要自謀生路。（ｃｔ）
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