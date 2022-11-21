《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行、銀保監今日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談

會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。

會議指出，全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，主動靠前發力。會議強調

，保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支持個人住房貸款

合理需求，支持開發貸款、信托貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企

業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融

資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促

進房地產市場平穩健康發展。



＊擴大中長期貸款投放，加大對小微企、貨車司機等支持力度＊



會議要求，要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推

動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。發揮好設備更新改造專項再貸款和

財政貼息政策合力，積極支持製造業和服務業有效需求。要進一步加大對小微企業、個體工商戶

、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業貸款延期

還本付息，主動向實體經濟減費讓利。（ｃｔ）



