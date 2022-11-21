《經濟通通訊社２１日專訊》內地疫情趨嚴峻，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，其中廣東

佔９０８５宗，逾９６％來自廣州。廣州白雲區民眾即日起原則上非必要不外出直至周五。廣州

海珠區在本月初實施「全面強化社會面防控措施」，昨日再宣布延長封控措施至明日２４時，已

是第５度延長。北京新增９６２宗本土個案，當中有近三成是社會面篩查人員，多２宗死亡病例

。香港行政長官李家超昨晚由泰國曼谷返港後，新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中

心指引隔離。值得留意的是，李家超今次亞太經合會議（ＡＰＥＣ）之行，雖然未有獲安排與國

家主席習近平會面，但在會議期間有與習近平交談及問好，介紹香港情況。他亦曾與國務委員兼

外長王毅傾談。

滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒６２％，報３０７８﹒０６點，

深綜指低開０﹒７％，大部分板塊向下，內地疫情升溫，旅遊酒店股走低，房地產、白酒、醫療

股向下。

中國商務部部長王文濤在泰國曼谷舉行的ＡＰＥＣ第二十九次領導人非正式會議期間，與美

國貿易代表戴琪會面。中方表示，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行

坦誠、專業、建設性的交流。雙方同意繼續保持溝通。

人民銀行公布，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。另外今日進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆

回購，中標利率持平２％，今日淨回籠２０億元。（ｃａ）

