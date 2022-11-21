《經濟通通訊社２１日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，其

中廣東佔９０８５宗，逾９６％來自廣州。為了控制疫情，多地防疫政策已經收緊，廣州白雲區

民眾即日起原則上非必要不外出直至周五。廣州海珠區在本月初實施「全面強化社會面防控措施

」，昨日再宣布延長封控措施至明日２４時，已是第５度延長。受疫情升溫拖累，市場低開低走

，滬綜指半日跌０﹒８１％，報３０７２﹒０９點，深成指跌０﹒８３％，創業板指軟

０﹒３８％。

外資再次出走，陸股通半日淨流出超過２６億元（人民幣．下同），兩市半日成交５４７１

億元，較上日（１８日）同時段成交少５﹒９％。

人民銀行公布，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。另外今日進行３０億元７天期逆回購，中標利率持

平２％，今日淨回籠２０億元。市場避險情緒升溫，人民幣兌美元即期早盤跌逾４００點逼近

７﹒１７關口，與中間價均創逾一周新低，中間價跌１６５點；離岸則受美指反彈影響震盪回落

逾５００點，並跌破７﹒１７關口。

疫情嚴峻，官媒連續多日發文，指二十條優化措施是基於實踐基礎上的科學認識，不是放鬆

防控，更不是放開、「躺平」，重申要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防

輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。



＊新冠病例激增打壓旅遊、消費士氣＊



內地單日新增本土新冠陽性病例激增，創逾七個月高位。北京悄然強化社會面管控，本輪率

先「放開」管控的石家莊市也在周日深夜通告將自周一起連續五天全員核酸篩查。疫情持續升溫

致旅遊板塊承壓，西安飲食（深：０００７２１）跌５﹒１％，西安旅遊（深：０００６１０）

跌４﹒２％，天目湖（滬：６０３１３６）跌３﹒５％，中國中免（滬：６０１８８８）跌近

４％，首旅酒店（滬：６００２５８）跌２﹒８％。

多地防疫政策開始收緊，打壓消費板塊，加上外資半日流出逾２６億元，白酒股普跌，貴州

茅台（滬：６００５１９）跌３﹒６％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌５﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌４﹒８％。

其他食品飲料股方面，重慶啤酒（滬：６００１３２）跌４﹒７％，立高食品

（深：３００９７３）跌４﹒２％，安井食品（滬：６０３３４５）跌３﹒９％，上海家化

（滬：６００３１５）跌３﹒８％，妙可藍多（滬：６００８８２）跌３﹒６％，佳禾食品

（滬：６０５３００）跌３﹒５％。

口腔醫療企業通策醫療（滬：６００７６３）實控人兼董事長涉嫌信息披露違法違規，被中

國證監會立案。通策醫療早盤一度重挫８﹒１％，之後跌幅有所收窄，半日跌７﹒９％，報

１３２﹒２１元。



＊Ａ股新冠檢測概念震盪走強，多股漲停＊



北京出現兩宗新冠死亡個案，是中國近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。Ａ股新冠檢測

板塊集體拉升，三維天地（深：３０１１５９）、明德生物（深：００２９３２）、九安醫療

（深：００２４３２）、合富中國（滬：６０３１２２）漲停，萬孚生物（深：３００４８２）

飆升９﹒１％，安旭生物（滬：６８８０７５）升８﹒１％，東方生物（滬：６８８２９８）升

７﹒８％，博拓生物（滬：６８８７６７）升５﹒８％。

ＨＪＴ電池板塊逆市拉升，其他電池概念股跟漲，海源復材（深：００２５２９）漲停，帝

科股份（深：３００８４２）升１０﹒５％，阿石創（深：３００７０６）升７﹒８％，寶馨科

技（深：００２５１４）升７﹒３％，隆華科技（深：３００２６３）升６﹒９％，宇邦新材

（深：３０１２６６）升５﹒６％。

ＬＰＲ不變，房地產業略失望，地產股早盤隨市向下，中天服務（深：００２１８８）跌停

，天地源（滬：６００６６５）跌５﹒２％，陽光城（深：０００６７１）跌３﹒４％，保利發

展（滬：６０００４８）跌２﹒９％。（ｃａ）

