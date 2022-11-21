《經濟通通訊社２１日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，其

中廣東佔９０８５宗，逾９６％來自廣州。北京出現２例死亡，是內地近６個月來首個與新冠相

關的死亡病例，多地防疫政策收緊，國家衛健委周一就風險區劃定、核酸檢測、居家隔离、居家

健康監測連發四份文件。雖然文件明確沒有發生疫情的地區，不得擴大核酸檢測範圍，出現５種

情形的確診病例和無症狀感染者，不納入風險區域判定等，但廣州白雲區、中山市、石家莊等多

地封控，令中國的重新開放之路再現波瀾，憧憬防疫放鬆的高漲市場情緒再陷低迷，旅遊和消費

板塊雙雙調整。市場低開低走，滬綜指最多跌１﹒３３％，低見３０５６點，午後跌勢放緩，收

市跌０﹒３９％，報３０８５﹒０４點，連續第四個交易日收低。深成指跌０﹒４１％，創業板

指軟０﹒１％。

個股漲跌互半，外資再次出走，陸股通結束六日淨流入，今日淨流出２０﹒４６億元（人民

幣．下同）。兩市全日成交８４９２億元，按日大減１３﹒２％。

人民銀行公布，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上

ＬＰＲ為４﹒３％，均維持不變，符合預期。另外今日進行３０億元７天期逆回購，中標利率持

平２％，今日淨回籠２０億元。



＊多地防疫收緊，旅遊股應聲下挫＊



內地疫情形勢愈加吃緊，拖累旅遊和消費板塊表現，景點及旅遊、酒店及餐飲板塊震盪走低

，長白山（滬：６０３０９９）跌６﹒４％，眾信旅遊（深：００２７０７）、嶺南控股

（深：０００５２４）跌４％，宋城演藝（深：３００１４４）跌３﹒９％，中國中免

（滬：６０１８８８）跌３﹒３％，麗江股份（深：００２０３３）跌３％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌２﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌２﹒７％。

疫情衝高拖累運輸股，最新公布經營數據的順豐控股（深：００２３５２）跌１﹒５％，韻

達股份（深：００２１２０）跌２﹒４％，上海機場（滬：６００００９）跌２﹒８％，中國國

航（滬：６０１１１１）跌３﹒１％。

涪陵榨菜（深：００２５０７）公告，生產基地受當地疫情管控，已於近日實施停產。涪陵

榨菜收市跌０﹒５％。



＊做大做強露營上下遊產業鏈，露營股拉升＊



文化和旅遊部等多部門印發《關於推動露營旅遊休閒健康有序發展的指導意見》提出，做大

做強露營旅遊休閒上下遊產業鏈，提升全產業鏈整體效益。露營經濟板塊異動拉升，三夫戶外

（深：００２７８０）、牧高笛 （滬：６０３９０８）雙雙漲停，星華新材

（深：３０１０７７）升５﹒４％，探路者（深：３００００５）升４﹒３％，嘉麟傑

（深：００２４８６）升２﹒３％，浙江正特（深：００１２３８）升１﹒２％。

內地疫情愈加嚴峻，新冠藥等防疫相關股大幅拉升。中國醫藥（滬：６０００５６）漲停，

華大智造（滬：６８８１１４）升４﹒１％，萬泰生物（滬：６０３３９２）、諾唯贊

（滬：６８８１０５）升１﹒３％，麗珠集團（深：０００５１３）升５﹒１％。

供銷社概念股再度大漲，天鵝股份復牌漲停，走出１１連板，浙農股份

（深：００２７５８）同樣漲停，天禾股份（深：００２９９９）飆升８％，永新股份

（深：００２０１４）飆６％，中農聯合（深：００３０４２）升５﹒３％，中農立華

（滬：６０３９７０）升４﹒９％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６９﹒１３ －０﹒８５

上證綜合指數 ３０８５﹒０４ －０﹒３９ ３４５０﹒００

深證綜合指數 ２０２８﹒５１ －０﹒０４ ５０４２﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒１４ －０﹒２４ １﹒２５

深證Ｂ股指數 １１２４﹒５２ －０﹒４６ ０﹒３７

上證１８０指數 ８００５﹒４４ －０﹒９４

上證３８０指數 ５８１７﹒０８ ＋０﹒２２

深證成份指數 １１１３４﹒４７ －０﹒４１

中小創新指數 ２４０７﹒７９ ＋０﹒６５

深圳創業板指數 ２３８７﹒３０ －０﹒１０

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