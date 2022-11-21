《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒４２％，報７９６６﹒４３點，上

證３８０指數半日跌０﹒２４％，報５７９０﹒２３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒０５億元，賣盤超買盤，

淨流出７﹒０５億元。

內地疫情愈加嚴峻，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，北京出現兩宗新冠死亡個案，是中國

近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。新冠檢測股開盤拉升，萬泰生物（滬：６０３３９２）

漲２﹒７％，華大智造（滬：６８８１１４）升０﹒５％。新冠藥概念股跟升，中國醫藥

（滬：６０００５６）抽升６﹒４％。

疫情拖累市場氣氛轉差，外資開盤急速流走，半日透過陸股通流出逾２６億元。白酒股重挫

，今世緣（滬：６０３３６９）跌３﹒３％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒１％，舍得

酒業（滬：６００７０２）跌４﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌３﹒６％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）跌３﹒３％。

保險股隨大市回落，中國人壽（滬：６０１６２８）急跌３﹒７％，中國平安

（滬：６０１３１８）回吐３﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）軟逾１％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

