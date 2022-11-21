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AH股新聞

21/11/2022 15:21

《滬股通》上證１８０收跌０﹒９４％，上證３８０升０﹒２２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒９４％，報８００５﹒４４點，
上證３８０指數收升０﹒２２％，報５８１７﹒０８點。
　　人民銀行、銀保監今日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟
大盤政策措施落實工作。銀行股午後跌幅收窄，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，工
商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒２％，興業銀
行（滬：６０１１６６）跌０﹒７％。
　　內地疫情愈加嚴峻，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，北京出現兩宗新冠死亡個案，是中國
近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。新冠檢測股開盤拉升，萬泰生物（滬：６０３３９２）
漲１﹒３％，華大智造（滬：６８８１１４）升４﹒１％。新冠藥概念股跟升，中國醫藥
（滬：６０００５６）漲停。
　　疫情之下，多地封控，影響消費氣氛，白酒股重挫，今世緣（滬：６０３３６９）跌逾３％
，舍得酒業（滬：６００７０２）跌４﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌３％，山西汾
酒（滬：６００８０９）及迎駕貢酒（滬：６０３１９８）同跌２﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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