《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５１２﹒７億元，用７﹒３億元或１﹒４％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出２０﹒４６億元，結束連續六日淨流入。

（ｄｗ）

