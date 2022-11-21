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AH股新聞

21/11/2022 09:29

《深股通》深成指低開０﹒８４％，中小創新指低開０﹒５３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深成指今早低開０﹒８４％，報１１０８６﹒６９點，中小創
新指數低開０﹒５３％，報２３７９﹒４１點。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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