《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指半日跌０﹒８３％，報１１０８７﹒４２點，深證中

小創新指數半日升０﹒１％，報２３９４﹒４５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３８﹒１８億元，賣盤超買盤，

淨流出１８﹒１８億元。

內地１１月中期借貸便利（ＭＬＦ）量縮價平續做，人民銀行今早公布，１１月１年期及５

年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％及４﹒３％不變，符合預期。

ＬＰＲ不變，房地產業略失望，中天服務（深：００２１８８）跌停，天地源

（滬：６００６６５）挫５﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒９％。

中國當局表示，要嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，並要

求鋰電池產業鏈供應鏈按實際情況，適度擴大生產規模。鋰電股今早急跌後逐漸回穩，龍頭寧德

時代（深：３００７５０）微升０﹒３％，恩捷股份（深：００２８１２）升０﹒９％，贛鋒鋰

業（深：００２４６０）升１﹒５％。

上周內地批出７０款遊戲版號，遊戲股受惠衝高，惟今早逐一回落，完美世界

（深：００２６２４）跌４﹒１％，巨人網絡（深：００２５５８）跌４％，三七互娛

（深：００２５５５）跌３﹒８％，愷英網絡（深：００２５１７）跌３﹒５％，潤和軟件

（深：３００３３９）跌２﹒６％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌２﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

