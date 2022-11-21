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AH股新聞

21/11/2022 15:21

《深股通》深成指收跌０﹒４１％，中小創新指升０﹒６５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指今日收跌０﹒４１％，報１１１３４﹒４７點，深證
中小創新指數收升０﹒６５％，報２４０７﹒７９點。
　　文化和旅遊部等多部門印發《關於推動露營旅遊休閒健康有序發展的指導意見》提出，做大
做強露營旅遊休閒上下遊產業鏈，提升全產業鏈整體效益。露營經濟板塊異動拉升，三夫戶外
（深：００２７８０）漲停，星華反光（深：３０１０７７）升５﹒４％，探路者
（深：３００００５）升４﹒３％。
　　人民銀行今早公布，１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在
３﹒６５％及４﹒３％不變，符合預期。ＬＰＲ不變，房地產業略失望，中天服務
（深：００２１８８）跌停，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒５％，金融街
（深：０００４０２）跌１﹒６％。
　　中國當局表示，要嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，並要
求鋰電池產業鏈供應鏈按實際情況，適度擴大生產規模。鋰電股今早急跌後逐漸回穩，龍頭寧德
時代（深：３００７５０）微升０﹒４％，恩捷股份（深：００２８１２）升１﹒３％，贛鋒鋰
業（深：００２４６０）升１﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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