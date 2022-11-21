《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２４﹒６３億元，賣盤超買盤，全日淨流出４﹒６３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出２０﹒４６億元，結束連續六日淨流入。
（ｄｗ）
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21/11/2022 15:21
《深股通》深股通全日流出４﹒６億元，外資結束連續六日淨流入
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２４﹒６３億元，賣盤超買盤，全日淨流出４﹒６３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出２０﹒４６億元，結束連續六日淨流入。
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