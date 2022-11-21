《經濟通通訊社２１日專訊》內地疫情愈加嚴峻，單日新增逾２﹒６萬宗本土個案，北京出

現兩宗新冠死亡個案，是中國近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。

據《北京日報》報道，當地一名８７歲的確診男子上周六（１９日）因基礎病惡化死亡。報

道稱，逝者１１月１１日出現乾咳症狀，兩天後診斷為新冠肺炎輕型。這是上海５月２６日出現

死亡病例以來內地通報的第一例。

新冠疫情繼續蔓延，昨日新增本土確診及無症狀感染合計２６８２４宗，連６日破２萬宗，

創４月１３日以來新高。其中廣東佔９０８５宗，逾９６％來自廣州。廣州白雲區即日起封控至

周五。廣州海珠區昨日再宣布延長封控措施至明日２４時，已是第５度延長。《人民日報》再刊

發署名「仲音」的文章指出，近期，各地區各部門扎實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防

控的科學性、精準性、有效性。面對複雜的世紀疫情，同傳播速度更快、隱匿性更強的變異株較

量，實現動態清零，關鍵就在科學精準。

新冠藥等防疫相關股開盤大幅拉升。新冠檢測股方面，萬泰生物（滬：６０３３９２）漲

２﹒１％，諾唯贊（滬：６８８１０５）揚１﹒７％，華大智造（滬：６８８１１４）升

１﹒３％，新產業（深：３００８３２）升１﹒２％，復星醫藥（滬：６００１９６）升

０﹒８％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒６％，金域醫學（滬：６０３８８２）升

０﹒４％。

新冠藥概念股跟升，中國醫藥（滬：６０００５６）抽升７﹒８％，以岭藥業

（深：００２６０３）升３﹒８％，麗珠集團（深：０００５１３）漲近３％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）升３﹒３％，華海藥業（滬：６００５２１）升近２％，永太科技

（深：００２３２６）升１﹒８％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒５％。（ｊｔ）

