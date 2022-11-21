《經濟通通訊社２１日專訊》內地目前成為全球新能源汽車產銷最大市場，也因車載電池需

求猛增，直接帶動近年國際鋰價狂飆。中國當局表示，要嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄

抬價格、不正當競爭等行為，並要求鋰電池產業鏈供應鏈按實際情況，適度擴大生產規模。

鋰電股今早急跌後目前逐漸回升，龍頭寧德時代（深：３００７５０）微升０﹒４％，恩捷

股份（深：００２８１２）、贛鋒鋰業（深：００２４６０）升近２％，億緯鋰能

（深：３０００１４）升１﹒７％，鹽湖股份（深：０００７９２）升１﹒２％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升０﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）升０﹒４％，北方華創

（深：００２３７１）、天賜材料（深：００２７０９）齊彈０﹒２％。

為防止市場脫序並影響新能源汽車產業發展，工信部、市監總局１８日聯合發布通知，要求

各地市場監管部門要加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游各種囤積居奇、哄抬價格、不正當

競爭等行為，以維護市場秩序。通知指出，鼓勵鋰電（電芯及電池組）生產企業、鋰鎳鈷等上游

資源企業、回收企業、終端應用企業及系統集成、物流運輸等企業深度合作，透過簽訂長單、技

術合作等方式建立長效機制，引導上下游穩定預期、保障供應。

通知並表示，要指導鋰電企業結合實際和產業趨勢合理制定發展目標，在關鍵材料供應穩定

、研發創新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產規模，優化產業區域

布局，避免低水準同質化發展和惡性競爭，建立技術優先、有序擴張的發展格局。（ｊｔ）





