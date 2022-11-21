《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠２０億元。
公開市場本周共４０１０億元逆回購到期具體來看，周一至周五逆回購分別到期５０億元、
１７２０億元、７１０億元、１３２０億、２１０億元，均為７天期。
另外，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上ＬＰＲ為
４﹒３％，均維持不變，符合預期。（ｃａ）
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21/11/2022 09:25
【人行操作】人行３０億逆回購利率持平，收水２０億元
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠２０億元。
公開市場本周共４０１０億元逆回購到期具體來看，周一至周五逆回購分別到期５０億元、
１７２０億元、７１０億元、１３２０億、２１０億元，均為７天期。
另外，１１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒６５％，五年期以上ＬＰＲ為
４﹒３％，均維持不變，符合預期。（ｃａ）
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