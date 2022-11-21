《經濟通通訊社２１日專訊》７２小時常態化核酸檢測恢復一天，寧波高新區因檢出３宗新

冠病毒感染者－－其中２宗在社區篩查中發現，將常態化檢測頻次調整為２４小時。寧波高新技

術產業開發區處於寧波港、杭甬高速公路、寧波市區、杭州灣跨海大橋之間，設４個街道，常住

人口約１３﹒８萬人。

該區２０日報告新冠病毒感染者３宗，其中２宗在社區篩查中發現，１宗在閉環管控中發現

。經區疫情防控領導小組研究決定，２１日起高新區範圍內執行疫情防控臨時性管控措施，全區

範圍內居民及其他在區人員的常態化核酸檢測頻次由７２小時調整為２４小時。

廣東省中山市新增５宗新冠感染個案，為１宗確診及４宗無症狀感染。廣東省中山市坦洲鎮

新冠肺炎疫情防控中心公布，坦洲鎮發現多宗新冠核酸檢測異常。為進一步排查社會面傳播風險

，切實有效阻斷傳播鏈，經坦洲鎮新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，對進出坦洲鎮的所有道路

實施交通臨時管制（暫定一天）。管制期間，人員原則上只進不出；確需出入須持有２４小時內

核酸檢測陰性證明，經鎮新冠肺炎疫情防控指揮部同意後持通行證出入。

另外，此前率先調整疫情防控措施的河北省石家莊市，昨日深夜卻突然宣布「封城」５天。

石家莊市疫情防控總指揮部通告，為盡快遏制疫情蔓延，決定今天零時起至２５日午夜１２時，

在橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區開展全民核酸篩查，居民原則居家

，非必要不離開石家莊。市內餐飲、商場、文娛停業，學校停止面授課，企業和工地封閉管理。

（ｃａ）

