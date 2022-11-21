《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委周一就風險區劃定、核酸檢測、居家隔离、居家健

康監測連發四份文件。明確沒有發生疫情的地區，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開

展全員核酸檢測；高風險區以單元、樓棟劃定；居家隔離人員嚴格做到不外出等等。

本次發文是對此前發布的優化疫情防控２０條舉措的進一步明確。四份文件包括：《新冠肺

炎疫情防控核酸檢測實施辦法》、《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居

家隔離醫學觀察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康監測指南》。

文件提到，省會城市和千萬級人口以上城市，疫情發生後，經流調研判，傳播鏈不清、風險

場所和風險人員多、風險人員流動性大，疫情存在擴散風險時，疫情所在區每日開展１次全員核

酸檢測，連續３次核酸檢測無社會面感染者後，間隔３天再開展１次全員核酸檢測，無社會面感

染者可停止全員核酸檢測。



＊高風險區以單元、樓棟劃定＊



文件強調，出現以下情形的確診病例和無症狀感染者，不納入風險區域判定；包括集中隔離

醫學觀察期間發現的確診病例和無症狀感染者，居家隔離醫學觀察期間發現的確診病例和無症狀

感染者，高風險崗位從業人員嚴格閉環管理期間發現的確診病例和無症狀感染者，出院（艙）後

核酸檢測陽性人員，經調查評估無傳播風險。以及核酸檢測Ｃｔ值 ３５，且經甄別為既往感染

的入境人員。

方案提出，一旦發生本土疫情，要盡早將病例和無症狀感染者所在縣（市、區、旗）精准劃

分為高風險區、低風險區兩類風險區，疫情處置過程中，如個別病例和無症狀感染者對居住地、

工作地、活動區域造成的傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不

劃定風險區；未發生本土疫情的縣（市、區、旗），要切實落實常態化疫情防控各項措施，無需

劃定風險區。

另外，原則上將感染者居住地，以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域

，劃為高風險區。高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定。在疫情傳播風險不明確或存在廣泛社

區傳播的情況下，可適度擴大高風險區劃定範圍。

面向跨省流動人員提供「落地檢」服務，引導自駕遊人員每到一地主動進行核酸檢測。旅客

需憑４８小時內核酸陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車和船舶等交通工具。

（ｃａ）





