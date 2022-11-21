《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）恒指高開２７０點，報１８３１６點。最高
升３３２點報１８３７８點，最低跌１３５點報１７９１０點。恒指收報１７９９２點，跌５３
點或０﹒２９％。
北水全日淨流出２４﹒４１億元，上日淨流入５１﹒７８億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。
主板成交１３９５﹒４８億元減少８﹒５％。其中港股通成交４４７﹒６億元，佔總成交
３２﹒１％。
騰訊控股跌１﹒４４％報２８７﹒８元，北水淨買入３﹒８億元；快手升１﹒３１％報
５４﹒３元，北水淨買入３﹒１億元；中國海洋石油跌１﹒７３％報１０﹒２元，北水淨買入
１﹒５億元。
盈富基金跌０﹒３９％報１８﹒０８元，北水淨賣出２１﹒４億元；恒生中國企業跌
０﹒１３％報６２﹒０６元，北水淨賣出６﹒７億元；美團升４﹒８４％報１６０﹒４元，北水
淨賣出５﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ３﹒７７
快手 （０１０２４） ３﹒０９
中國海洋石油 （００８８３） １﹒４５
建設銀行 （００９３９） １﹒２２
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒０１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －２１﹒４４
恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒７３
美團 （０３６９０） －５﹒１７
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒４５
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