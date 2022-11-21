《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）恒指高開２７０點，報１８３１６點。最高

升３３２點報１８３７８點，最低跌１３５點報１７９１０點。恒指收報１７９９２點，跌５３

點或０﹒２９％。

北水全日淨流出２４﹒４１億元，上日淨流入５１﹒７８億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多

的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。

主板成交１３９５﹒４８億元減少８﹒５％。其中港股通成交４４７﹒６億元，佔總成交

３２﹒１％。

騰訊控股跌１﹒４４％報２８７﹒８元，北水淨買入３﹒８億元；快手升１﹒３１％報

５４﹒３元，北水淨買入３﹒１億元；中國海洋石油跌１﹒７３％報１０﹒２元，北水淨買入

１﹒５億元。

盈富基金跌０﹒３９％報１８﹒０８元，北水淨賣出２１﹒４億元；恒生中國企業跌

０﹒１３％報６２﹒０６元，北水淨賣出６﹒７億元；美團升４﹒８４％報１６０﹒４元，北水

淨賣出５﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３﹒７７

快手 （０１０２４） ３﹒０９

中國海洋石油 （００８８３） １﹒４５

建設銀行 （００９３９） １﹒２２

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒０１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２１﹒４４

恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒７３

美團 （０３６９０） －５﹒１７

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒４５

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