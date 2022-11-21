《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１８日）「滬股通」額

度餘額４８７﹒２９億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入３２﹒７１億元，佔每日額度

６﹒２９％，「深股通」額度餘額４７５﹒７８億元，買盤超賣盤，流入４４﹒２２億元，佔每

日額度８﹒５％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １１１５﹒９９ ４５１﹒６３ ６６４﹒３６

隆基綠能 （６０１０１２） ３９５﹒８０ ５４３﹒３１ －１４７﹒５１

通威股份 （６００４３８） ３３５﹒４３ ２３６﹒７５ ９８﹒６８

藥明康德 （６０３２５９） ２６０﹒８９ ２８９﹒３３ －２８﹒４４

中國平安 （６０１３１８） ３１１﹒０９ １６３﹒３７ １４７﹒７２

中天科技 （６００５２２） ３５１﹒７０ １０４﹒４１ ２４７﹒２９

招商銀行 （６０００３６） ２９３﹒３６ １６１﹒４９ １３１﹒８７

紫金礦業 （６０１８９９） ３２４﹒０２ １２３﹒８２ ２００﹒２０

國電南瑞 （６００４０６） ２７１﹒７３ １５４﹒５７ １１７﹒１６

復星醫藥 （６００１９６） ２５６﹒２０ １４９﹒８９ １０６﹒３１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） １４３２﹒２４ ７８０﹒１３ ６５２﹒１１

邁瑞醫療 （３００７６０） １０６９﹒９６ ５５８﹒８７ ５１１﹒０９

立訊精密 （００２４７５） ５１１﹒５７ ４８４﹒３４ ２７﹒２３

比亞迪 （００２５９４） ２７３﹒９１ ５４７﹒９２ －２７４﹒０１

五糧液 （０００８５８） ５７６﹒５３ ２０５﹒９９ ３７０﹒５４

以岭藥業 （００２６０３） ２３９﹒３７ ４０１﹒０７ －１６１﹒７０

陽光電源 （３００２７４） ２５１﹒８９ ３７０﹒６９ －１１８﹒８０

天齊鋰業 （００２４６６） ２１５﹒６１ ３０３﹒７６ －８８﹒１５

贛鋒鋰業 （００２４６０） ２５５﹒０７ ２３９﹒９８ １５﹒０９

東方財富 （３０００５９） ２７５﹒９７ １８７﹒６５ ８８﹒３２

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（以上數字取小數點後兩個位）

