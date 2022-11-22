《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監主席郭樹清在２０２２年金融街論

壇上表示，最近由於市場看好經濟恢復前景，債券收益率有所上升，引發部分銀行理財產品淨值

波動，這是市場自身調整表現，總體風險完全可控。他表示，另一方面，持續關注到，現在個人

投資者可選擇的金融產品愈來愈豐富多樣，同時面臨的風險也愈來愈複雜，需要很好地把握收益

和風險的平衡。市場經濟條件下，高收益必然伴隨著高風險，宣揚「保本高收益」、「低風險高

收益」肯定都是金融詐騙。要持之以恒、不厭其煩地開展宣傳教育，讓人民群眾時刻警惕高息誘

惑，避免上當受騙，以理性投資收穫合理回報，增加更多安全穩定的財產性收入。



＊歡迎外資金融機構參與中國市場＊



郭樹清又表示，堅持對外開放始終是中國的基本國策。當前，中國金融業進入了高水平對外

開放的新階段。十九大以來在華外資銀行資產增長近３０％，在華外資保險公司資產增長約

１２０％，一批外資控股的理財、資管、基金和保險集團公司已陸續開業經營。將一如既往地歡

迎經營穩健、資質優良、特色突出的外資金融機構參與中國市場，共享世紀性增長機遇。

