《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行副行長宣昌能在金融街論壇指出，要

健全宏觀審慎管理體系，避免金融風險跨機構跨市場傳染，加強對系統重要性金融機構的統籌監

管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審慎管理。宣昌能稱，

從全球看，近年來主要經濟體貨幣政策超常寬鬆，政府部門過度舉債，資產市場泡沫化，金融產

品複雜化等問題，反覆引發金融隱患。



＊加強全球系統重要性銀行ＴＬＡＣ建設＊



宣昌能表示，要加強全球系統重要性銀行（Ｇ－ＳＩＢｓ）總損失吸收能力（ＴＬＡＣ）建

設。不斷完善中國ＴＬＡＣ監管制度體系，提高全球系統重要性，銀行在境內外的可處置性。

宣昌能指出，要健全宏觀審慎管理體系，避免金融風險跨機構跨市場傳染，加強對系統重要

性金融機構的統籌監管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審

慎管理。

宣昌能指出，要實施並完善存款保險制度。存款制度是防止擠兌，促進銀行體系穩定運行的

一項基礎性制度安排，是現代金融安全網的重要組成部分。中國存款保險制度旨在加強對存款人

的保護，推動形成市場化的風險防範和處置框架，建立維護金融穩定運行的長效機制，促進金融

改革和銀行業健康發展。比如，在包商銀行等高風險中小銀行風險處置過程中，存款保險的很多

功能得到了有效發揮。

