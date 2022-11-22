《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中證監行政處罰委辦公室副主任戴欽公在

２０２２金融街論壇年會上表示，今年前１０個月共作出行政處罰決定２４９件，罰沒款金額

１５﹒３８億元（人民幣．下同）。

２０１２年到２０２１年間，中證監對證券期貨違法行為共作出行政處罰決定２３０１份，

罰沒款金額３９３﹒７５億元，處罰決定數量是前１０年的５﹒２倍，罰沒款金額是前１０年的

３５﹒２倍。



＊對欺詐發行和信息披露違法行為罰沒款超１１億元＊



戴欽公提到，在從嚴打擊對內幕交易、市場操縱、違法增減持等違法行為的同時，中證監圍

繞提高上市公司質量，防範化解重大風險等重點任務，做好行政處罰工作，堅持嚴格規範公正文

明執法，具體包括三方面工作。

一是依法從嚴懲處上市公司欺詐發行和信息披露違法案件，助力提高上市公司質量。數據顯

示，２０１９年到２０２１年，中證監對欺詐發行和信息披露違法行為，共作出２７４份行政處

罰決定，處罰證券發行人１４７家次，處罰責任人員共計１８９８人次，罰沒款金額達

１１﹒１４億元；對中介機構作出４４份行政處罰決定，處罰責任人員１３１人次，罰沒款金額

達３﹒２２億元。

二是，做好私募基金、債券市場等領域的執法工作，助力防範和化解金融風險。數據顯示，

中證監自２０１６年對私募違法行為作出第一例行政處罰宗，到２０２１年底已作出行政處罰決

定７５份，罰沒金額９４６３萬元。

同時，自２０１８年起，中證監承擔起對銀行間債券市場和交易所債券市場統一執法的職責

。截至目前，中證監已對１４件涉及債券領域的違法案件作出處罰，維護了債券市場投資者的合

法權益。

三是，堅持嚴格規範公正文明執法，推進法治政府建設。具體措施包括，加強執法制度建設

，規範執法程序，積極配合司法機關司法審查，同時在上交所、深交所和中金所設立巡回審理辦

公室，方便當事人就近參與行政處罰審理程序，在疫情期間推廣電子閱卷、視頻聽證等便民措施

等。

