《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》繼中證監主席易會滿提出應「探索建立具

有中國特色的估值體系」之後，深交所總經理沙雁在２０２２金融街論壇年會上亦表示，國資國

企長期投資、價值投資功能有待彰顯。沙雁指，在國企改革三年行動收官之年，深市國企近三年

營業收入、淨利潤復合增長率分別為１８％、３５％，均超過市場整體水平，「穩定器」和「壓

艙石」作用充分顯現。但是，受企業投資者關系管理、機構路演宣介、市場認知不充分等因素影

響，市場對國企的價值發現和資源配置功能仍有待提升。

沙雁表示，當前和今後一個時期仍將是上市公司高質量發展的重要戰略機遇期。深交所將以

深入推進實施新一輪提高上市公司質量行動計劃為主線，通過「三個增強、三個塑造」探索高質

量發展路徑，用制度的高質量、監管的高質量、服務的高質量推動上市公司發展的高質量。

沙雁又指出一些阻礙上市公司發展的問題。首先，部分上市公司聚焦主業發展定力不足。有

的公司仍存在盲目多元化併購傾向，部分新增業務嚴重脫離主業。重組後整合效果不佳，業績承

諾完成率不足八成，偏離了供給側結構性改革的方向，錯失了公司聚焦主業、做精做優的機會。

從前期遊戲、影視併購熱，再到近期芯片、新能源併購熱均有所反映。

另外，中介機構功能作用未充分發揮。隨著上市公司數量增加、發展分化，以及龍頭企業逐

步形成，通過高質量資本運作進行資源、產業整合，提升發展質量的需求日益增長。但專業中介

機構及專業金融工具的發展還未能與之匹配，保薦承銷、財務顧問、審計評估、法律服務等中介

機構的執業水平、責任意識還需持續提升，需抓緊補足短板弱項。

沙雁表示，深交所將加快完善創業板成長型創新創業企業評價標準，突出主板藍籌市場特色

，提升市場包容性。研究進一步優化併購重組再融資機制，支持上市公司聚焦主業、規範發展、

做優做強；持續完善上市公司自律規則體系，探索建立健全分層差異化信息披露安排，提升新形

勢下信息披露制度的適應性與包容性，研究制定先進製造、數字經濟、綠色低碳等重點領域專項

信息披露指引；持續增加創新產品供給，研究開發相關主題基金產品，引導中長期資金配置優質

資產。

