《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》人行上海總部最新公布的數據顯示，１０
月末長三角地區貸款餘額５４﹒７９萬億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒３％，增速比９
月末低０﹒２個百分點。
當月長三角地區貸款增加１６０１億元，同比少增４５４億元。分部門看，住戶部門貸款增
加２５５億元，同比少增１１７０億元，其中，短期貸款增加１４８億元，中長期貸款增加
１０７億元；企業單位貸款增加１１８１億元，同比多增５８５億元，其中，短期貸款減少
８６９億元，中長期貸款增加１２５６億元，票據融資增加８０３億元；非銀行業金融機構貸款
增加７６億元，同比多增２０億元。
存款方面，１０月末，長三角地區存款餘額６４﹒６４萬億元，同比增長１２﹒５％，增速
比９月末低０﹒８個百分點。
１０月長三角地區存款減少４８５１億元，同比多減４８６６億元。其中，住戶部門存款減
少１４１４億元，同比少減２２６５億元；非金融企業存款減少４９００億元，同比多減
３３２６億元；財政性存款增加１７６７億元，同比多增２３８億元；非銀行業金融機構存款減
少３２億元，同比多減３３１９億元。
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