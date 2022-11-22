《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開３０點，報１７６２５點。最高升９６點報
１７７５１點，最低跌３６８點報１７２８７點。恒指收報１７４２４點，跌２３１點或
１﹒３１％。
北水全日淨流出５８﹒１５億元，上日淨流入４７﹒１７億元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）。
主板成交１２７１﹒９７億元增加１５﹒３％。其中港股通成交４３１﹒８億元，佔總成交
３３﹒９％。
＊中移動１０月５Ｇ客淨增１４７２﹒３萬＊
中國移動公布，２０２２年１０月客戶數據，其移動業務客戶總數為約９﹒７３億戶，按月
淨減客戶數７８﹒６萬戶，累計淨增客數為１６３６﹒２萬戶，５Ｇ套餐客戶數為約５﹒７２億
戶，按月淨增１４７２﹒３萬戶。
在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒６８億戶，本月淨增客戶數２７６萬戶，本年累計
淨增客戶數２７５７﹒６萬戶。
中國移動升１﹒８％報５０﹒９元，北水淨買入５﹒５億元；中國聯通升６﹒８４％報
４﹒０６元，北水淨買入４﹒２億元；中國神華升１﹒３７％報２２﹒２５元，北水淨買入
２﹒７億元。
盈富基金跌１﹒４１％報１７﹒５２元，北水淨賣出３５﹒１億元；美團跌８﹒２６％報
１３９﹒９元，北水淨賣出１７﹒３億元；恒生中國企業跌１﹒６５％報５９﹒７８元，北水淨
賣出８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ５﹒４８
中國聯通 （００７６２） ４﹒１８
中國神華 （０１０８８） ２﹒６７
藥明生物 （０２２６９） １﹒８７
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒５３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －３５﹒１０
美團 （０３６９０） －１７﹒３２
恒生中國企業 （０２８２８） －８﹒０１
騰訊控股 （００７００） －７﹒５１
碧桂園 （０２００７） －０﹒３９
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