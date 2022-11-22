《經濟通通訊社２２日專訊》金管局副總裁李達志在２０２２金融街論壇年會主題演講時表

示，在互聯互通機制下，股票和債券市場非常活躍、目前國際投資者持有的Ａ股當中，超過

７０％都是通過股票通進行投資。香港會繼續深化互聯互通機制，包括快將啟動「互換通」，協

助持有內地債券的國際投資者管理利率風險。



＊研究擴大ＣＤＩ的數據範圍＊



李達志表示，本港將全力推進新世代金融基建項目，重點之一，是要提升「轉數快」

（ＦＰＳ）的功能。未來ＦＰＳ將積極開拓新版圖，探討跨境零售支付的可能性，為用戶帶來更

多便利，支持經濟活動蓬勃發展。

除了提升支付系統，當局也努力打造新的數據基建，名為「商業數據通」（ＣＤＩ），

ＣＤＩ參與銀行已經從試行階段的八家，大幅增加到２３家，而參與的數據提供方也多達１０家

，下一步當局會繼續研究如何擴大ＣＤＩ的數據範圍，積極發展新用例。

同時，當局正努力把香港的託管系統債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）市場化和優化系統。

隨著香港與內地當金融市場走進「互聯互通２﹒０」新時代，債券通「南向通」、跨境理財通等

等安排順利落實，再配合ＣＭＵ基建優化，本港可以進一步滿足國內外投融資需求。



＊數字人民幣技術測試進入第二階段＊



在數字貨幣方面，ｍＢｒｉｄｇｅ項目已經從實驗踏入試行階段，是目前環球最大規模的跨

境央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）試行，更是其中一個首先運用多種ＣＢＤＣ，為企業跨境交易進行

真實結算的項目。就數字人民幣（ｅ－ＣＮＹ）發展而言，香港是內地以外的第一個跨境試點。

目前相關的技術測試已經進入了第二階段，測試的範圍和規模都有擴大，參與的銀行也從一家變

成四家。香港會繼續全力支持ｅ－ＣＮＹ的發展，促進粵港澳大灣區互聯互通，讓跨境支付服務

可以提速、提效。（ｃｌ）

