《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９９﹒５８億元，買盤超賣盤，流入２０﹒４２億元，佔每日額度３﹒９３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３６﹒４４億元，賣盤超買盤，流走
１６﹒４４億元，佔每日額度３﹒９１％。
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22/11/2022 16:24
《滬港通》北上全日流入２０﹒４億，南下全日流走１６﹒４億
《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９９﹒５８億元，買盤超賣盤，流入２０﹒４２億元，佔每日額度３﹒９３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３６﹒４４億元，賣盤超買盤，流走
１６﹒４４億元，佔每日額度３﹒９１％。
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