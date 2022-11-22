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AH股新聞

22/11/2022 16:24

《深港通》北上全日流走３﹒４億，南下全日流走１３﹒１億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２３﹒４２億元，賣盤超買盤，流走３﹒４２億元，佔每日額度０﹒６６％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４３３﹒１億元，賣盤超買盤，流走
１３﹒１億元，佔每日額度３﹒１２％。

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