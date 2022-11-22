《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：建設中國特色現代資本市場

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中證監主席易會滿２１日在２０２２金融街論壇年會上表示，建設中國特色現代資本市場應堅持

和加強黨的全面領導、堅持服務實體經濟著力點、堅持完善資本市場基礎制度、堅持守牢風險底

線、堅持人民立場五大原則。



易綱：實施好穩健的貨幣政策

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人行行長易綱２１日在２０２２金融街論壇年會上表示，下一步，人行將建設現代中央銀行制度

，實施好穩健的貨幣政策，服務實體經濟，防控金融風險，深化金融改革。



郭樹清：銀行理財產品淨值波動風險完全可控

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對於近期銀行理財產品淨值波動，銀保監會主席郭樹清２１日在２０２２金融街論壇年會上表示

，最近由於市場看好經濟恢復前景，債券收益率有所上升，引發部分銀行理財產品淨值波動，這

是市場自身調整表現，總體風險完全可控。





《上海證券報》



中證監：建設中國特色現代資本市場應把握好「五個原則」

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中證監主席易會滿２１日在「２０２２金融街論壇年會」上表示，建設中國特色現代資本市場，

應把握好堅持和加強黨的全面領導、堅持服務實體經濟、堅持完善資本市場基礎制度、堅持守牢

風險底線、堅持人民立場「五個原則」。



今天，Ａ股迎來「５０００時刻」

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今天，Ａ股迎來第５０００家公司，這不僅是中國資本市場的一個跨越，亦是中國經濟加速走向

高質量發展的重要標誌。



２０００億元「零息」新工具將用於穩樓市

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人行、銀保監會２１日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤

政策措施落實工作。記者獲悉，除此前的「保交樓」專項借款外，還有２０００億元人民幣「保

交樓」再貸款將為金融機構提供「零成本」資金支持。





《證券時報》



把握五項原則建設中國特色現代資本市場

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中證監主席易會滿昨日出席２０２２金融街論壇年會時表示，建設中國特色現代資本市場應把握

好五項原則，包括堅持和加強黨的全面領導、堅持服務實體經濟這個著力點、堅持完善資本市場

基礎制度、堅持守牢風險底線、堅持人民立場。



人行、銀保監：推動「保交樓」工作加快落實

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人行、銀保監會２１日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，要求全力做好穩投資促消費保

民生各項金融服務，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業群體的信貸支持力度，全力推

動經濟進一步回穩向上。



易綱：貨幣政策對宏觀經濟支持有力

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人行行長易綱２１日在２０２２金融街論壇年會上發表講話稱，下一步，人行將繼續建設現代中

央銀行制度，實施好穩健的貨幣政策，服務實體經濟，防控金融風險，深化金融改革。（ｌｃ）

