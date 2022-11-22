《經濟通通訊社２２日專訊》拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國

性商業銀行信貸工作座談會，據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元（人民幣．下同）免息

再貸款，專項用於「保交樓」。計劃支持範圍包括兩個方面，一是為「保交樓」專項紓困政策提

供配套融資；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融

管理部門認定的項目加快建設交付。

地產股開盤走高，但升勢很快收窄，廣宇集團（深：００２１３３）漲停，粵泰股份

（滬：６００３９３）升２﹒５％，世茂股份（滬：６００８２３）升１﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）升１﹒３％，陽光股份（深：０００６０８）升１％，新湖中寶

（滬：６００２０８）升０﹒８％，

萬科Ａ（深：０００００２）擬新增不超５００億元發行直接債務融資工具授權，價揚

０﹒５％。

不過地產商困局仍未解，例如一線房企融創中國（０１９１８）在面臨清盤聆訊之際，據報

有部分離岸債持有人抵制其初步債務重組計劃，原因是延期太久、債轉股比例高以及缺乏足夠的

抵押品，而這些反對者持有融創債份額超過四分之一。（ｅｙ）

