《經濟通通訊社２２日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公告稱，擬新增發

行不超５００億元（人民幣．下同）直接債務融資工具。新增債券會在股東大會審議通過後的三

年內陸續發行，被用於公司的日常生產經營、調整債務結構，以及補充流動資金或項目投資。

根據公告，發行種類為直接債務融資工具，包括但不限於境內外市場的公司債券、中期票據

、短期融資券、超短期融資券、綠色票據、永續類債券、資產支持類債券、企業債券等，或者上

述品種的組合。

募集資金用途方面，預計發行直接債務融資工具的募集資金將用於滿足公司生產經營需要，

調整債務結構，補充流動資金及項目投資（包括但不限於長租公寓、物流地產、產業園、養老公

寓等募投項目）等用途。授權董事會於申請及發行時根據公司資金需求確定。

分析稱，５００億元為萬科及整體內房近年來較大規模融資，目前內地流動性寬鬆，新發債

務成本更低，萬科借助目前的發債窗口期發債，有利於其進一步降低資金成本，靈活應對市場的

弱復甦。

內地近期多次提出支持房地產企業合理債券融資需求，人行和銀保監昨日聯合召開全國性商

業銀行信貸工作座談會，會上再提到銀行業要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產業開發貸款

、建築企業貸款投放，利用民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），協助民營房企發債融

資。除萬科外，保利發展（滬：６０００４８）、華潤置地（０１１０９）等房企也加速發行債

券融資。

萬科股價今日走勢反覆，萬科Ａ目前無升跌，報１５﹒５７元；Ｈ股升０﹒４７％，報

１２﹒８４元。（ｄｗ）



