《經濟通通訊社２２日專訊》三大電信運營商公布１０月份數據，中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）公布，今年１０月份移動業務客戶總數達９﹒７３億戶，當月移動業務客

戶減少７８﹒６萬戶；中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）披露的數據顯示，截至

１０月，中國電信移動用戶數３﹒９億戶，當月移動用戶數淨增５９萬戶；中國聯通

（００７６２）（滬：６０００５０）披露，截至１０月，中國聯通「大聯接」用戶累計達

８﹒５億戶。



＊更多競爭者進入５Ｇ專網賽道＊



前十月信息通信行業中傳統業務收入增速放緩，新興業務收入漲勢強勁。三家電信企業完成

移動數據流量業務收入５３８３億元（人民幣．下同），同比增長０﹒７％，在電信業務收入中

佔比為４０﹒７％；同期語音業務收入降幅收窄，固定語音和移動語音業務收入同比分別下降

９﹒１％和１﹒４％，兩項業務合計佔電信業務收入的８﹒６％。

而今年前１０月份ＩＰＴＶ、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務收入

２５６３億元，同比增長３３﹒１％。分析預計，未來十年，電信運營商旗下的新興業務收入將

保持強勁，有望在未來三年至五年內超過傳統業務收入金額。

此外，工信部於近期向上海商飛發放了第一張５Ｇ專網頻率許可，意味著三大運營商在企業

５Ｇ專網建設領域將迎來愈來愈激烈的競爭。分析指，三大運營商在工業互聯網領域的細分市場

份額或將進一步被稀釋。但從海外實踐案例來看，承擔５Ｇ專網建設的主體仍然多為運營商，且

建網屬於重資產項目，中小企業恐怕難以承受。（ｄｗ）

