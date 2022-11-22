《經濟通通訊社２２日專訊》正在柬埔寨出席東盟防長擴大會議的國務委員兼國防部長魏鳳

和，與美國國防部長奧斯汀２２日上午舉行會談。會談結束後，中國國防部新聞發言人譚克非在

記者吹風會上表示，此次會談是落實兩國元首會晤重要共識的實際舉措，對推動兩軍關係重回健

康、穩定發展的正確軌道具有十分重要的意義。

關於兩國兩軍關係。他指當前中美關係面臨的局面，責任不在中方，主要原因是美方做出了

錯誤的戰略判斷。中方對於發展兩國兩軍關係的態度是真誠的，但基本前提是美方必須說到做到

，信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，切實尊重中方核心利益和重大關切，採取理智務實

的對華政策，切實消除產生危機的根源。



＊台灣問題是中美關係第一條不可逾越紅線＊



會談期間，魏鳳和重申中方在台灣問題堅定立場，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中

美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部

勢力都無權插手干涉。美方在台灣問題上的每一次升級和突破，都必將遭到中方堅決有力的反制

和回擊。魏鳳和強調，中國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。中國人民解放軍有骨氣、有

底氣、有信心、有能力堅決維護祖國統一。

雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭、南海和朝鮮半島等問題交換意見。譚克非表示：「總體

來看，此次會談有助於雙方增進了解，避免誤判，效果是好的。」

此次是兩人今年內第二度會面，亦是美國眾議院議長佩洛西８月訪台後首次。美國國防部早

前表示，奧斯汀在會上敦促北京，避免採取破壞台海穩定的行動，又指解放軍軍機在印太地區的

行為日趨危險。他同時強調美中雙方需維持開放的溝通渠道，負責任地管控兩國競爭。（ｄｗ）



