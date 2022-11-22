《經濟通通訊社２２日專訊》市場監管總局２２日就《中華人民共和國反不正當競爭法（修

訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。修訂草案結合數字經濟領域競爭行為的特點，針對數據獲

取和使用中的不正當競爭行為、利用算法實施的不正當競爭行為，以及阻礙開放共享等網絡新型

不正當競爭行為作出詳細規定。

當中提出，經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事不正當競爭行

為。同時考慮到數字經濟領域不正當競爭行為認定的複雜性，規定了判斷是否構成不正當競爭行

為的考量因素，增強制度的可預期性和執法的規範性。此外還規定了平台經營者加強競爭合規管

理的責任，推動反不正當競爭的社會共治。

此外，強化對中小市場主體合法權益的保護。考慮到當前監管實踐中，具有相對優勢地位的

市場主體，為了獲取非法利益或者不當擴大競爭優勢，對交易相對方，特別是中小企業等市場主

體、平台內經營者的經營活動進行不合理限制或者附加不合理條件，造成中小企業創業難、經營

難，嚴重擾亂了市場公平競爭秩序，阻礙創業創新。草案對目前較為典型的損害公平交易行為進

行類型化，列舉了「二選一」、強制搭售等六類行為，並在附則中對如何判斷「相對優勢地位」

作出指引。（ｄｗ）

