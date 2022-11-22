《經濟通通訊社２２日專訊》人行和銀保監昨日（２１日）聯合召開全國性商業銀行信貸工

作座談會，會上提到銀行業要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產業開發貸款、建築企業貸款

投放，支援個人住房貸款合理需求，同時要利用民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），

協助民營房企發債融資。據內媒最新報道，人行計劃向商業銀行提供２０００億元人民幣免息再

貸款，專項用於「保交樓」。這一貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓

」專項借款有所不同。

據《上海證券報》報道，人行擬發布新的「保交樓」貸款支持計劃，至明年３月３１日前，

人行將向商業銀行提供２０００億元人民幣免息再貸款，支持商業銀行提供配套資金用於支援「

保交樓」。支持範圍包括兩個方面，一是為「保交樓」專項紓困政策提供配套融資；二是推動化

解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融管理部門認定的項目加快

建設交付。

另外，人行行長易綱昨日在金融街論壇開幕式上表示，針對前期一些房企風險暴露導致逾期

交房，人行出台了２０００億元人民幣「保交樓」專項借款，支持已售住房的建設交付，並研究

設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。（ｊｔ）

