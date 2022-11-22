《經濟通通訊社２２日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，昨日新增本土確診及無症狀感染合計

２７８９９宗，連７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高，盡管中國已經發布了「２０條」，

看似放寬防疫規定，但是最近各地封控措施卻明顯轉強，官方更首次用到「疫情殲滅戰」字眼，

反映當局對本輪疫情防控的態度。

中國資本市場震盪延續到中概股，金龍中國指數連續第二天大跌，周一（２１日）收盤重挫

３﹒６％。震盪過後滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０３％，報

３０８４﹒２３點，深綜指低開０﹒１７％，創業板指低開０﹒２８％，地產、建築股造好，半

導體股走低。

拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，

據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元（人民幣．下同）免息再貸款，專項用於「保交樓」

，注意今次貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同。

人民銀行公布，今日進行２０億元７天期逆回購，公開市場今日有１７２０億元逆回購到期

，即今日淨回籠１７００億元。中信証券研報指，第四季以來總量貨幣政策基調偏審慎，１１月

ＭＬＦ平價縮量續作，ＬＰＲ報價下行缺乏政策利率指導，同時在銀行間流動性水位降低、

ＮＣＤ利率寬幅上行的背景下，銀行負債端成本較高，不支持ＬＰＲ脫離政策利率下行。研報指

，寬信用、降成本是後續貨幣政策的主要目標，預計在合適的政策窗口ＬＰＲ下調仍有必要。

（ｅｙ）

