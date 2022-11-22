《經濟通通訊社２２日專訊》２０２２金融街論壇年會昨日（２１日）起一連三日舉行，人

行行長易綱，人行黨委書記、銀保監主席郭樹清，中證監主席易會滿，國家外匯局局長潘功勝昨

日在開幕式上圍繞服務實體經濟、金融改革、金融風險防範與化解發表演講。會上釋放重磅信號

，包括貨幣政策自主性增強及持續支持房地產市場健康發展等。

資本市場昨日遭遇震盪，今早開盤繼續偏弱，惟午收前電信、金融、白酒、能源等板塊集體

拉漲，維穩味濃，滬綜指半日升０﹒７５％，報３１０８﹒３點勉強站上三千一，深成指平收，

創業板指跌０﹒３１％。

兩市半日成交５０１５億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少８﹒３％，資金繼續

流出，半日陸股通淨流出１４﹒８億元。



＊第二支箭加碼，地產股小升＊



拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，

據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。地產股偏升但升

幅不算顯著，世茂股份（滬：６００８２３）漲１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）升

１﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升０﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）揚

０﹒３％。

財金官員出口術穩市，銀行股帶頭升，招商銀行（滬：６０００３６）漲２﹒４％，工商銀

行（滬：６０１３９８）走高１﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）揚０﹒７％。



＊恩捷股份驚雷跌停，實控人兄弟被抓＊



鋰電池隔膜龍頭－－恩捷股份（深：００２８１２）公告，日前接到董事長李曉明

（Ｐａｕｌ Ｘｉａｏｍｉｎｇ Ｌｅｅ）和副董事長兼總經理李曉華的家屬通知，兩人因相關

事項被公安機關指定居所監視居住，相關事項尚待進一步調查，消息引發市場驚雷，恩捷股份股

價跌停並錄得２４萬手封單，股價見１４０﹒１７元，創下去年５月以來新低。（ｅｙ）

