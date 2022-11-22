《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升０﹒６１％，報
３１０３﹒９５點，滬深３００指數升０﹒４９％，惟深成指跌０﹒５９％，創業板指跌幅拉闊
至１﹒１８％。上海Ｂ股升０﹒６３％，深圳Ｂ股升０﹒０８％。金融股表現強勁，保險股平均
升幅超過３﹒５％，銀行股漲近２％。（ｅｙ）
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22/11/2022 13:30
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒６１％爭持三千一，金融股強勢
《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升０﹒６１％，報
３１０３﹒９５點，滬深３００指數升０﹒４９％，惟深成指跌０﹒５９％，創業板指跌幅拉闊
至１﹒１８％。上海Ｂ股升０﹒６３％，深圳Ｂ股升０﹒０８％。金融股表現強勁，保險股平均
升幅超過３﹒５％，銀行股漲近２％。（ｅｙ）
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