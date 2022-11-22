《經濟通通訊社２２日專訊》各地防疫政策快速轉向致資本市場昨日（２１日）遭遇震盪，

碰上金融街論壇年會昨日起一連三日舉行，人行行長易綱，人行黨委書記、銀保監主席郭樹清，

中證監主席易會滿，國家外匯局局長潘功勝昨日在開幕式上發表演講，會上釋放貨幣政策自主性

增強及持續支持房地產市場健康發展等信號。

滬深股市今早開盤繼續偏弱，午收前中字頭及白酒等權重股集體拉漲，帶動滬綜指一度收復

三千一，不過午後醫藥股出發跌浪，多個醫療概念捱沽，拖累大市表現，滬指全日僅升

０﹒１３％，報３０８８﹒９４點，三千一得而復失，至於科技股佔比較重的深成指挫

１﹒１８％，創業板指更瀉１﹒８３％。

市況如過山車般急升又急回，推高兩市全日成交至８８４６億元（人民幣．下同），按日增

加４﹒２％，不過外資連續第二日流出，全日陸股通淨流出近７﹒６億元。

內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計２７８９９宗，連７日破２萬宗，續創４月１３日

以來新高，盡管中國已經發布了「２０條」，防疫規定看似有所放寬，但是最近各地封控措施卻

明顯轉強，官方更首次用到「疫情殲滅戰」字眼，反映當局對本輪疫情防控的態度。



＊中字頭坐火箭，領導發話要更好估值＊



中證監主席易會滿在金融街論壇年會上指出，「探索建立具有中國特色的估值體系」，國有

企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。領導聲音刺激中字頭市值拉

升，中鐵裝配（深：３００３７４）飆兩成漲停，中國聯通（滬：６０００５０）、中國交建

（滬：６０１８００）、中通國脈（滬：６０３５５９）、中國海誠（深：００２１１６）、中

國科傳（滬：６０１８５８）齊齊升一成漲停，中鋼國際升９﹒６％，中鋁國際

（滬：６０１０６８）升８﹒７％，中國化學（滬：６０１１１７）走高８﹒６％，中國中冶

（滬：６０１６１８）升６﹒８％，中國移動（滬：６００９４１）飆升６％。

金融股亦拉升，銀行板塊，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）走高０﹒７％；保險板塊方面，國壽（滬：６０１６２８）升４﹒４％，

中國人保（滬：６０１３１９）、中國太保（滬：６０１６０１）漲３％。



＊政策利好亦難救，地產股疲勢顯＊



拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，

據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。不過隨著融創

（０１９１８）境外債重組有阻滯消息發酵，地產股今日個別走，新城控股

（滬：６０１１５５）瀉５﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）軟０﹒６％，世茂股份（滬：６００８２３）微升０﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）擬發行最多５００億元的直接債務融資工具，又擬發行總規模２８０億元

的再融資工具，Ａ股股價僅升０﹒２％。

貴州茅台（滬：６００５１９）特別發公告，宣布今年茅台酒含稅銷售收入已於突破千億元

，股民舉杯慶祝，茅台股價升１﹒３％，報１５３９﹒９５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６９﹒５７ ＋０﹒０１

上證綜合指數 ３０８８﹒９４ ＋０﹒１３ ３７４１﹒４３

深證綜合指數 ２００２﹒３９ －１﹒２９ ５１０４﹒８４

上證Ｂ股指數 ２８８﹒０７ ＋０﹒３２ １﹒８７

深證Ｂ股指數 １１２５﹒５１ ＋０﹒０９ ０﹒４２

上證１８０指數 ８０５２﹒４８ ＋０﹒５９

上證３８０指數 ５７８４﹒３０ －０﹒５６

深證成份指數 １１００２﹒９３ －１﹒１８

中小創新指數 ２３６４﹒７０ －１﹒７９

深圳創業板指數 ２３４３﹒５５ －１﹒８３

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