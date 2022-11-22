《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數半日升１﹒１５％，報８０９７﹒９點，上證

３８０指數半日升０﹒３２％，報５８３５﹒５６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１２﹒８１億元，用７﹒１９億

元或１﹒４％。

２０２２金融街論壇年會昨日（２１日）起一連三日舉行，會上釋放重磅信號，包括貨幣政

策自主性增強及持續支持房地產市場健康發展等。銀行股維穩走高，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒１％。

中信期貨發布研報稱，今年中澳外交關係逐步破冰，引發市場對恢復澳洲進口的猜想。煤炭

股微漲，陝西煤業（滬：６０１２２５）漲２﹒１％，中煤能源（滬：６０１８９８）升

１﹒９％，淮北礦業（滬：６００９８５）升１﹒７％，中國神華（滬：６０１０８８）升

１﹒６％，山煤國際（滬：６００５４６）、大有能源（滬：６００４０３）等升近１％。

波羅的海原油運價指數（ＢＤＴＩ）１１連升，共升１５５點。烏俄戰情升高、能源高漲，

隨歐洲入冬，花費在能源上的費用更高，油輪運費將繼續保持強勢。航運概念股今早領升，中遠

海能（滬：６０００２６）飆６﹒７％，招商輪船（滬：６０１８７２）漲４﹒３％，招商南油

（滬：６０１９７５）升４﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

