《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒５９％，報８０５２﹒４８點，

上證３８０指數收跌０﹒５６％，報５７８４﹒３點。

中證監主席易會滿指出，「探索建立具有中國特色的估值體系」，估值高低直接體現市場對

上市公司的認可程度。國有企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。

中字頭集體拉升，中國聯通（滬：６０００５０）、中國交建（滬：６０１８００）、中通國脈

（滬：６０３５５９）漲停。

２０２２金融街論壇年會昨日（２１日）起一連三日舉行，會上釋放重磅信號，包括貨幣政

策自主性增強及持續支持房地產市場健康發展等。銀行股維穩走高，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升近１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒５％。

波羅的海原油運價指數（ＢＤＴＩ）１１連升，共升１５５點。烏俄戰情升高、能源高漲，

隨歐洲入冬，花費在能源上的費用更高，油輪運費將繼續保持強勢。航運概念股領升，中遠海能

（滬：６０００２６）飆２﹒６％，招商輪船（滬：６０１８７２）漲２﹒９％，招商南油

（滬：６０１９７５）升１﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

