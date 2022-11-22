《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日無升跌，報１１１３４﹒４１點，深證中小創新
指數半日跌０﹒２９％，報２４００﹒９２點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒２８億元，賣盤超買盤，
淨流出２０﹒２８億元。
拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，
據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。地產股開盤走高
，但升勢很快收窄，廣宇集團（深：００２１３３）漲５﹒１％，招商蛇口
（深：００１９７９）升０﹒３％。
內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（２１日）新增本土確診及無症狀感染合計２７８９９宗，連
７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高。新增死亡病例２宗，均為本土病宗（河南１宗，四川
１宗）。惟新冠檢測概念股回吐，華大基因（深：３００６７６）跌２﹒５％，魚躍醫療
（深：００２２２３）跌５﹒８％。
供銷社概念熱度減退，概念股集體回落，中農聯合（深：００３０４２）瀉９﹒６％，天禾
股份（深：００２９９９）跌８﹒６％，永新股份（深：００２０１４）跌４﹒３％，湖南發展
（深：０００７２２）跌２﹒５％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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