《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日無升跌，報１１１３４﹒４１點，深證中小創新

指數半日跌０﹒２９％，報２４００﹒９２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒２８億元，賣盤超買盤，

淨流出２０﹒２８億元。

拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，

據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。地產股開盤走高

，但升勢很快收窄，廣宇集團（深：００２１３３）漲５﹒１％，招商蛇口

（深：００１９７９）升０﹒３％。

內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（２１日）新增本土確診及無症狀感染合計２７８９９宗，連

７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高。新增死亡病例２宗，均為本土病宗（河南１宗，四川

１宗）。惟新冠檢測概念股回吐，華大基因（深：３００６７６）跌２﹒５％，魚躍醫療

（深：００２２２３）跌５﹒８％。

供銷社概念熱度減退，概念股集體回落，中農聯合（深：００３０４２）瀉９﹒６％，天禾

股份（深：００２９９９）跌８﹒６％，永新股份（深：００２０１４）跌４﹒３％，湖南發展

（深：０００７２２）跌２﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

