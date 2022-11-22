《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指今日收跌１﹒１８％，報１１００２﹒９３點，深證

中小創新指數收跌１﹒７９％，報２３６４﹒７點。

供銷社概念股天鵝股份開盤一字跌停，報２９﹒８６元人民幣。上交所通報天鵝股份相關情

況，對異常交易投資者採取暫停帳戶交易監管措施。同時，天鵝股份發布股票交易風險提示公告

，澄清沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業業務往來的計劃。供銷社概念

股集體回落，中農聯合（深：００３０４２）、天禾股份（深：００２９９９）跌停。

拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，

據報人行計劃向商業銀行提供２０００億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。地產股開盤走高

，但升勢很快收窄，廣宇集團（深：００２１３３）漲２﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）

升０﹒２％。

內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（２１日）新增本土確診及無症狀感染合計２７８９９宗，連

７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高。新增死亡病例２宗，分別來自河南及四川。惟新冠檢

測概念股回吐，華大基因（深：３００６７６）跌４％，魚躍醫療（深：００２２２３）跌近

７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

