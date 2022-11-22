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AH股新聞

22/11/2022 10:02

《Ａ股焦點》波羅的海原油運價指數１１連升，中遠海能Ａ飆６％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）８連跌，共跌２１６點；波羅的
海原油運價指數（ＢＤＴＩ）１１連升，共升１５５點。烏俄戰情升高、能源高漲，德國、荷蘭
等國能源漲價數倍，隨歐洲入冬，花費在能源上的費用更高，油輪運費將繼續保持強勢，
ＢＤＴＩ持續上揚。
　　Ａ場航運概念股今早領升，中遠海能（滬：６０００２６）飆６％，招商輪船
（滬：６０１８７２）漲４﹒７％，招商南油（滬：６０１９７５）升３﹒８％，中遠海特
（滬：６００４２８）升２﹒３％，中谷物流（滬：６０３５６５）升１﹒５％，海油發展
（滬：６００９６８）升１﹒４％，中遠海發（滬：６０１８６６）彈０﹒４％。
　　另外，中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，自首次增持開始之日起至昨日
，控股股東中遠海運集團斥５﹒２５億元人民幣增持約０﹒２８％股權。該集團指，中遠海運集
團通過上海證交所累計增持約９３６﹒７４萬股Ａ股，約佔０﹒０６％股權，並在香港聯交所以
場內交易方式累計增持３５８２﹒２萬股Ｈ股，約佔０﹒２２％股權，而中遠海運集團目前共持
４１﹒９４％股權。
　　中遠海控Ａ股目前漲逾２％，報１２﹒１４元人民幣；Ｈ股亦升２﹒０３％，報９﹒５４港
元。（ｊｔ）

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