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AH股新聞

22/11/2022 13:53

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ跌１％，純電動巴獲挪威大單，澄清電池傳聞

　　《經濟通通訊社２２日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與北歐最大公交
運營商Ｎｏｂｉｎａ簽訂６４輛大巴訂單，並計劃於２０２３年第二季度交付，在挪威
Ｎｅｄｒｅ　Ｇｌｏｍｍａ地區投入運營。
　　比亞迪指，是次新訂單包括４０輛１２米及２４輛１５米純電動巴士，兩款車均配有比亞迪
自主研發的電熱管理系統，以應付挪威極端天氣。同時，亦配備全新一代的磷酸鐵鋰電池及六合
一集成控制器總成系統，使大巴的安全性和續航能力均有所保障。
　　比亞迪大巴銷售北歐區域經理Ｅｄｉｓｏｎ　Ｙｉｎ表示，比亞迪與Ｎｏｂｉｎａ的合作關
係歷久彌新，雙方將攜手共同推進北歐公共交通電動化，助力當地脫碳進程。
　　自２０１５年與比亞迪建立合作關係以來，Ｎｏｂｉｎａ已有超３００輛比亞迪電動巴士在
瑞典、挪威和芬蘭運營。２０２１年，比亞迪為Ｎｏｂｉｎａ打造了芬蘭史上的最大電動巴士車
隊。２０２２年年初，比亞迪再次與Ｎｏｂｉｎａ簽訂３０台大巴訂單，車輛將於年底在赫爾辛
基投入運營。
　　惟比亞迪Ａ股現跌１﹒３％，報２５０﹒９４元人民幣；Ｈ股挫２﹒７％，報１７９﹒５港
元。
　
＊製造電池傳聞，比亞迪：均為不實信息＊
　
　　此外，針對市場有關比亞迪在相關電池領域動作的傳聞，比亞迪表示，近期對固態電池、鈉
離子電池的傳言，經向公司確認後，均為不實信息。近日，行業盛傳「比亞迪全固態鋰電池在重
慶生產即將裝車試驗」、「比亞迪納電也開始進入電池工況測試階段」等消息。（ｊｔ）

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