《經濟通通訊社２２日專訊》中證監主席易會滿周一（２１日）在２０２２金融街論壇年會

上作主題演講時指出，「探索建立具有中國特色的估值體系」，估值高低直接體現市場對上市公

司的認可程度。國有企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。

中字頭集體拉升，中國聯通（滬：６０００５０）、中國交建（滬：６０１８００）、中通

國脈（滬：６０３５５９）、中國海誠（深：００２１１６）齊齊漲停，中國移動

（滬：６００９４１）飆升６﹒８％，中國中車（滬：６０１７６６）揚４﹒６％，中國船舶

（滬：６００１５０）拉升４﹒５％，中國電信（滬：６０１７２８）升４﹒４％，中遠海能

（滬：６０００２６）升２﹒９％。

分析指，國有企業作為國民經濟的重要支柱，一直是Ａ股市場一支舉足輕重的力量，而當前

央企上市公司市盈率不足８倍，為近十年以來最低水平，顯著低於Ａ股總體水平的１４倍。中國

亟需完善中國特色現代資本市場以更好服務國家戰略，加快完善契合各類型企業特別是國有企業

特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅「折價」的趨勢。

中信建投首席經濟學家黃文濤認為，國有上市公司估值偏低，應練好內功，提高核心競爭力

，強化與市場溝通，做大市值；其次，服務實體經濟，更好落實高水平科技自立自強、建設現代

化產業體系等戰略部署，促進科技、資本和實體經濟高水平循環，如製造業、國之重器、自主可

控、新能源、軍工等符合產業升級方向和國家戰略的行業最受益。（ｃａ）

