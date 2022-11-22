《經濟通通訊社２２日專訊》鋰電池隔膜龍頭－－恩捷股份（深：００２８１２）公告，日

前接到董事長李曉明（Ｐａｕｌ Ｘｉａｏｍｉｎｇ Ｌｅｅ）和副董事長兼總經理李曉華的家

屬通知，兩人因相關事項被公安機關指定居所監視居住，相關事項尚待進一步調查，消息引發市

場驚雷，恩捷股份股價跌停並錄得２４萬手封單，股價見１４０﹒１７元（人民幣．下同），創

下去年５月以來新低。

被公安機關指定居所監視居住屬刑事強制措施，意味著李曉明和李曉華可能涉嫌刑事犯罪，

已被公安機關做刑事立案偵察。

李曉明和李曉華屬兩兄弟，在上市公司中被視為一致行動人，李曉明家族身價驚人，根據

２０２２年胡潤百富榜，李曉明以４４０億元的財富值位列雲南企業家之首，李曉華身價亦達到

３２５億元。李曉明和李曉華均在美國麻省大學高分子材料專業畢業的高材生，其中李曉明具美

國國籍，兩人於１９９６年回國後圍繞材料行業創業，先後創辦了紅塔塑膠、創新工貿、德新紙

業、成都紅塔等公司，並在２０１６年以創新股份在深交所上市，翌年公司收購鋰電池隔膜公司

上海恩捷，自此進軍相關業務並令公司業績蒸蒸日上，公司其後更改名為恩捷股份，反映鋰電池

隔膜業務對上市公司的重要性。（ｅｙ）

