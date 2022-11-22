《經濟通通訊社２２日專訊》疑資不抵債的一線房企融創中國（０１９１８）在面臨清盤聆

訊之際，內媒《澎湃新聞》稱其境內債務重組已有初步方案，並已向債權人披露，目前擬定在

１２月初進行表決，方案要求５０％以上投票同意率才可通過。這是國內第三家進行境內債重組

的房企，富力地產（０２７７７）成功為旗下境內債進行展期，至於龍光集團（０３３８０）的

展期方案目前未有進展。

報道指，融創向境內債債權人提供了債務展期方案，已經展期的債務將再度展期３年９個月

，直至２０２６年９月，至於目前尚未展期的債務將展期４﹒５年至２０２７年，至於小額債權

人不獲優先兌付，但可取得相當於債券面額３％的同意費。融創將提供住宅和文旅項目的收益權

作為增信措施，但不提供抵押及擔保。

至於兌付計劃，融創將從２０２５年起開始償還本金，每３個月償還一次，前低後高，並會

在今年１２月９日前利息資本化，首年利息展期半年至一年，償付５０％，其餘利隨本清。

重組方案若獲通過，相當於融創在短時間內不用花一分錢還債，公司亦沒有增加抵押品，這

樣誠意欠奉的方案自然遭部分債權人反對，報道引述債權人意見指，展期時間太長，而且前期兌

付的比例太少，對大額持有的債權人來說沒有意義。

融創中國今年９月份遭內地一名發展商總經理在香港提起清盤呈請，目前該聆訊已被延期至

２０２３年６月１４日進行。（ｅｙ）

