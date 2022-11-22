《經濟通通訊社２２日專訊》內地新冠疫情續於高位徘徊，昨日（２１日）新增２７８９９

宗本土病例，連續７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高。國家衛健委發言人米鋒在國務院聯

防聯控機制新聞發布會上表示，當前，隨著奧密克戎變異株快速傳播，中國周邊國家和地區疫情

上升明顯，外防輸入壓力持續加大。近期，全國本土疫情呈現傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波

及面擴大的嚴峻複雜態勢。

米鋒表示，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總

策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，堅決克服麻痺鬆懈心理和等待觀望心態，堅持第九版

防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足於防、立足於早、立足於快，科學精準做好疫情防

控各項工作。要持續整治層層加碼，該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落

實到位，保障好疫情處置期間群眾的基本生活和就醫需求。

米鋒強調，發生疫情的地區要以快制快開展疫情處置，準確劃分風險區域，有序組織核酸檢

測，有效管控風險人群，嚴格規範隔離工作，確保屬地、部門、單位、個人「四方責任」落實到

位，盡快遏制疫情擴散蔓延。（ｃａ）

