《經濟通通訊社２２日專訊》重慶市疫情嚴峻，國務院副總理孫春蘭到重慶調研指導疫情防

控工作，重申「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針，強調集中力量打贏疫情殲

滅戰。

孫春蘭２１日赴重慶，實地考察重慶市疫情防控指揮部、在建的寸灘方艙醫院、邢家橋社區

，聽取重慶市防控工作匯報。她強調，要堅持第九版、落實二十條，刻不容緩採取堅決果斷措施

，發現陽性感染者第一時間收治，判定的密接人員及時管控，快檢、快轉、快隔、快解，做到「

四早」、「四應四盡」，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社

會發展和民生的影響。

重慶昨日（２１日）新增本土確診病例１７８宗，其中，１０３宗在隔離管控人員中發現、

１６宗在重點人員核酸檢測中發現、１２宗在區域核酸檢測中發現、９例在擴面核酸檢測中發現

、３８例由無症狀感染者轉為確診病例。新增本土無症狀感染者６１５７宗。



＊重慶加快建方艙醫院，提供逾６萬張床位＊



另外，重慶市當局表示，要加快推進悅來、南坪、璧山、迎龍、寸灘等地方艙醫院建設。截

至目前，悅來、南坪、璧山三地方艙醫院已交付使用，可提供約１７０００張床位；迎龍方艙醫

院和寸灘方艙醫院分別於１１月１６日、１８日啟動建設，近日將交付投用。項目建成後，迎龍

方艙醫院可提供２６３１３張床位，寸灘方艙醫院可提供１６７５０張床位。（ｃａ）



